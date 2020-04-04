Украина должна обеспечить комфортные условия обсервации — Зеленский

Нужно обеспечить комфортные условия обсервации въезжающих в Украину в период карантина.

— Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не только нормального ремонта, а элементарного — воды или света? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия обсервации, — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Сейчас правоохранители, Минздрав и местные власти уже проверяют помещения. Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определено на следующей неделе.

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Владимир Зеленский также отметил, что все обращения врачей и медицинских учреждений в Украине должны проверяться, им нужно уделять особое внимание.

— Я настаиваю на том, чтобы врачам и медицинским учреждениям было уделено особое внимание. Обращения должны проверяться, на них нужно реагировать. Ситуацию в медицине надо срочно налаживать.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил на жалобы медиков относительно плохих условий работы при ликвидации последствий пандемии коронавируса. Он заверил, что защиту для врачей закупили, а зарплаты увеличат.