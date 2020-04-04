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Факты / Украина

В Украине зафиксировали 1 225 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 22.00 4 апреля в Украине зафиксировали 1225 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, 32 человека умерло, 25 — вылечились.

Читайте: В Минздраве назвали даты пика заболеваемости Covid-19 в Украине

К слову, по состоянию на 10.00 4 апреля, в Украине было зарегистрировано 1096 случаев. Поэтому количество больных за день выросло на 129 человек.

Напомним, в Украине до 24 апреля действует карантин, который предусматривает ряд ограничений.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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