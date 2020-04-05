Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

17:45 -

Одноразовые и марлевые маски многократного использования в Киеве можно купить в сети аптек Фармация.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что сейчас в аптечной сети в наличии около 70 тыс. масок, запасы которых постоянно обновляются.

Кроме того, в аптеках Фармация можно купить дезинфицирующие средства и перчатки.