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Апрель, 05 в 8:21
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 24 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы
.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 3 апреля общее
количество больных коронавирусом в Украине достигло 1 225 человек, 32 умерли и 25 выздоровели.
С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
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09:14
-
05 апреля
Сегодня 20 украинских медиков прибыли в Италию с гуманитарной миссией.
22:09
-
04 апреля
В Украине зафиксировали 1225 случаев заболевания коронавирусом
По состоянию на 22.00 4 апреля в Украине зафиксировали 1225 случаев заболевания коронавирусом.
В частности, 32 человека умерло, 25 — вылечились.
20:17
-
04 апреля
Укрпочта запустила услугу доставки продуктов
Укрпочта запустила сервис адресной доставки продуктов первой необходимости.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
— С сегодняшнего дня Укрпочта запустила консьерж-сервис, и есть возможность теперь заказать продукты первой необходимости. Так, первые пакеты гречки уже поехали к гражданам.
20:08
-
04 апреля
В Киеве карантин, при благоприятных условиях, может закончиться через две недели.
Об этом сообщил мэр столицы
Виталий Кличко.
— Что касается ограничения карантина в Киеве, мы можем через две недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепочка передачи инфекции от человека к человеку оборвалась, — отметил он.
17:45
-
04 апреля
Одноразовые и марлевые маски многократного использования в Киеве можно купить в сети аптек Фармация.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА
Николай Поворозник.
Он отметил, что сейчас в аптечной сети в наличии около 70 тыс. масок, запасы которых постоянно обновляются.
Кроме того, в аптеках Фармация можно купить дезинфицирующие средства и перчатки.
14:52
-
04 апреля
На Буковине вводят дополнительные карантинные меры.
От 3 апреля въезд и выезд из области возможен только через блокпосты.
13:23
-
04 апреля
Пик коронавируса в Украине прогнозируется на середину этого месяца.
В Минздраве
считают, что он придется на 14-15 апреля 2020 года. В профильном министерстве призывают украинцев не поддаваться чувству ложной безопасности и ограничить свою мобильность.
11:30
-
04 апреля
В Киеве
зафиксировали 214 больных коронавирусом.
Количество киевлян увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек:
15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет
10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет.
11:27
-
04 апреля
В Украине летальность от коронавируса составляет 2,6%
Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.
— Для сравнения, в Германии один из лучших показателей летальности — 1,4%.
10:10
-
04 апреля
По состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксированы 1 096 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 10.00 4 апреля в Украине 1 096 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.
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