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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 3 апреля общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 1 225 человек, 32 умерли и 25 выздоровели.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

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09:14 - 05 апреля

Сегодня 20 украинских медиков прибыли в Италию с гуманитарной миссией.

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22:09 - 04 апреля
В Украине зафиксировали 1225 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 22.00 4 апреля в Украине зафиксировали 1225 случаев заболевания коронавирусом.

В частности, 32 человека умерло, 25 — вылечились.

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20:17 - 04 апреля
Укрпочта запустила услугу доставки продуктов

Укрпочта запустила сервис адресной доставки продуктов первой необходимости.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— С сегодняшнего дня Укрпочта запустила консьерж-сервис, и есть возможность теперь заказать продукты первой необходимости. Так, первые пакеты гречки уже поехали к гражданам.

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20:08 - 04 апреля

В Киеве карантин, при благоприятных условиях, может закончиться через две недели.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Что касается ограничения карантина в Киеве, мы можем через две недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепочка передачи инфекции от человека к человеку оборвалась, — отметил он.

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17:45 - 04 апреля

Одноразовые и марлевые маски многократного использования в Киеве можно купить в сети аптек Фармация.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что сейчас в аптечной сети в наличии около 70 тыс. масок, запасы которых постоянно обновляются.

Кроме того, в аптеках Фармация можно купить дезинфицирующие средства и перчатки.

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14:52 - 04 апреля

На Буковине вводят дополнительные карантинные меры.

От 3 апреля въезд и выезд из области возможен только через блокпосты.

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13:23 - 04 апреля

Пик коронавируса в Украине прогнозируется на середину этого месяца.

В Минздраве считают, что он придется на 14-15 апреля 2020 года. В профильном министерстве призывают украинцев не поддаваться чувству ложной безопасности и ограничить свою мобильность.

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11:30 - 04 апреля

В Киеве зафиксировали 214 больных коронавирусом.

Количество киевлян увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек:

  • 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет
  • 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет.

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11:27 - 04 апреля

В Украине летальность от коронавируса составляет 2,6%

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

— Для сравнения, в Германии один из лучших показателей летальности — 1,4%.

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10:10 - 04 апреля

По состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксированы 1 096 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 10.00 4 апреля в Украине 1 096 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

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