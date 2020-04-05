По состоянию на 10.00 5 апреля в Украине зафиксирован 1 251 случай коронавирусной болезни Covid-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 19 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 28 случаев;

Запорожская область — 39 случаев;

Ивано-Франковская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 37 случаев;

Киев — 225 случаев;

Киевская область — 82 случая;

Львовская область — 15 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 9 случаев;

Ровенская область — 38 случаев;

Сумская область — 49 случаев;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область — 7 случаев.

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