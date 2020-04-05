Лавру закрыли на карантин, настоятеля митрополита Павла проверили на коронавирус

В Киево-Печерской лавре 4 апреля провели тестирование на инфицирование коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла. Результаты тестирования пока не известны.
— Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет, — говорится в сообщении на сайте монастыря.
Такое в Лавре из-за распространения коронавируса в Украине усилен карантин. До 24 апреля богослужения будут проходить в закрытом режиме без участия прихожан и паломников.
Во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами.
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Наблюдать за богослужениями больших праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы можно будет онлайн.
Напомним, Православная церковь Украины готова предоставить свои помещения для больных на Covid-19.
Источник: Киево-Печерская лавра