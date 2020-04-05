Лавру закрыли на карантин, настоятеля митрополита Павла проверили на коронавирус

В Киево-Печерской лавре 4 апреля провели тестирование на инфицирование коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла. Результаты тестирования пока не известны.

— Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет, — говорится в сообщении на сайте монастыря.

Такое в Лавре из-за распространения коронавируса в Украине усилен карантин. До 24 апреля богослужения будут проходить в закрытом режиме без участия прихожан и паломников.

Во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами.

Читайте: Вербное воскресенье — традиции и запреты

Наблюдать за богослужениями больших праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы можно будет онлайн.

Напомним, Православная церковь Украины готова предоставить свои помещения для больных на Covid-19.

Источник: Киево-Печерская лавра