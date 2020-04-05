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Факты / Украина

Нарушили карантин: на Киевщине оштрафовали руководителей строительных гипермаркетов

Руководителей строительных гипермаркетов Белой Церкови, Боярки и Бучи (Киевская область) привлекли к административной ответственности.

Причиной стало возобновление деятельности магазинов во время карантина.

В отношении составлены административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП.

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В полиции сообщили, что карантин не повлиял на намерение предпринимателей увеличить заработки и они снова возобновили свою деятельность, подвергая покупателей опасности.

— Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП, — говорится в сообщении.

Админматериалы направят в суд для принятия решения.

Должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Напомним, 3 апреля Кабмин усилил карантин. Факты ICTV писали, какие запреты добавились.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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