Нужды 242 больниц, которые борются с коронавирусом, контролируются — Минздрав

Работники медучреждений, которые привлечены к борьбе против коронавируса в Украине, в ближайшее время будут обеспечены средствами защиты.

Министерство здравоохранения создало базу из 242 больниц, в которую занесены все потребности в оборудовании, препаратах, а также средствах индивидуальной защиты, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Все их нужды, все, что у них есть в остатках, когда и что им надо поставлять (контролируется — . Ред.), — сказал министр.

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Степанов добавил, что средства защиты для медиков Украина поступают самолетами из Китая практически ежедневно.

Напомним, в государственный протокол лечения больных Covid-19 в ближайшее время будет добавлен перечень новых лекарственных препаратов.