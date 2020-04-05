Пожар на Крещатике: список улиц и объектов, которые остались без света

Ночью, 5 апреля, на Крещатике горели электрические кабеля в подземном коллекторе.

Из-за высокого уровня сложности возгорания, пожарные больше трех часов не могли приступить к его ликвидации. Пожар потушили в 9.33.

Причины возгорания пока неизвестны. Их установит специальная комиссия.

После устранения пожара многие дома и объекты остались без электричества.

Список обесточенных улиц и объектов из-за пожара на Крещатике: