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Факты / Украина

Пожар на Крещатике: список улиц и объектов, которые остались без света

Ночью, 5 апреля, на Крещатике горели электрические кабеля в подземном коллекторе.

Из-за высокого уровня сложности возгорания, пожарные больше трех часов не могли приступить к его ликвидации. Пожар потушили в 9.33.

Причины возгорания пока неизвестны. Их установит специальная комиссия.

После устранения пожара многие дома и объекты остались без электричества.

Список обесточенных улиц и объектов из-за пожара на Крещатике:

  • четыре жилых дома на Музейном переулке,
  • гостиница Днепр (подключается дизельгенератор),
  • ТРЦ Глобус,
  • Украинский дом,
  • Арка дружбы народов,
  • ТРК Киев (подключается дизельгенератор).
  • Национальный банк,
  • Октябрьский дворец,
  • 80 домов на улицах Шелковичной, Грушевского, Банковой, Лютеранской, Десятинной, Крещатике, Владимирской, Круглоуниверситетской.

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