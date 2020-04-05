Пожар на Крещатике: список улиц и объектов, которые остались без света

Ночью, 5 апреля, на Крещатике горели электрические кабеля в подземном коллекторе.
Из-за высокого уровня сложности возгорания, пожарные больше трех часов не могли приступить к его ликвидации. Пожар потушили в 9.33.
Причины возгорания пока неизвестны. Их установит специальная комиссия.
После устранения пожара многие дома и объекты остались без электричества.
Список обесточенных улиц и объектов из-за пожара на Крещатике:
- четыре жилых дома на Музейном переулке,
- гостиница Днепр (подключается дизельгенератор),
- ТРЦ Глобус,
- Украинский дом,
- Арка дружбы народов,
- ТРК Киев (подключается дизельгенератор).
- Национальный банк,
- Октябрьский дворец,
- 80 домов на улицах Шелковичной, Грушевского, Банковой, Лютеранской, Десятинной, Крещатике, Владимирской, Круглоуниверситетской.