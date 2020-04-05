В Киеве зафиксировано 245 случаев коронавируса

В Киеве зафиксировали 245 больных коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— За минувшие сутки количество киевлян заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека. Один случай — летальный. Вирус наступает. На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, — написал он.

Количество случаев заражения за сутки увеличилось на 31 человека:

18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет

13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

71-летний мужчина умер.

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10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 человек лечится на самоизоляции, под контролем медиков.

— Только трое киевлян из тех, которые заболели за минувшие сутки выезжали недавно заграницу. Другие границы Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев, — сказал он.

Напомним, по состоянию на 10.00 5 апреля в Украине зафиксировано 1 251 случай коронавирусной инфекции. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.