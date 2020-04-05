Во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

4 апреля во Львове умер 69-летний мужчина, у которого диагностировали коронавирус Covid-19.

Об этом сообщает в Львовской областной государственной администрации.

— 4 апреля во Львовской области умер первый пациент, у которого зафиксировали коронавирусную инфекцию. Положительный тест, который подтвердил коронавирус, был получен сегодня утром, — говорит Андрей Васько, и.о. директора департамента здравоохранения ОГА.

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Пациенту было 69 лет и у него была тяжелая форма пневмонии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в областной инфекционной больнице.

Также мужчина болел сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По состоянию на 5 апреля, на Львовщине зафиксировали 15 случаев заболевания на Covid-19.

Напомним, по состоянию на 10.00 5 апреля в Украине зафиксировали 1 251 случай заболевания коронавирусом. 32 человека погибли, 25 — вылечились.

Источник: ЛОГА