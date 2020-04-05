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Факты / Украина / Общество

В Вооруженных силах зафиксировали третий случай Covid-19

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован третий случай заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции находится 114 военных, в ближайшие трое суток 28 из них выйдут из самоизоляции.

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— Анализ заболеваний Covid-19 свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с друзьями и родными, которые не входят в круг лиц, с которыми человек общается ежедневно или живут вместе, — сообщают в ВСУ.

Напомним, в связи с карантинными мероприятиями по противодействию Covid-19 временно приостановили ежегодные плановые отпуска военнослужащим ВСУ.

Источник: Командование медицинских сил

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