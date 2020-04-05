Украинская с Covid-19 будут лечить новыми препаратами — Степанов

В государственный протокол лечения больных Covid-19 в ближайшее время будет добавлен перечень новых лекарственных препаратов.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он подчеркнул, что до сих пор нет ни одного препарата против нового коронавируса, но способы лечения Covid-19 подсказывает опыт других стран.

— Но если у нас есть хоть один шанс спасать наших граждан… я буду это делать, мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах, — сказал министр в эфире украинского телеканала.

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Степанов добавил, что над минимизацией летальных последствий Covid-19 работает группа лучших врачей.

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила методы лечения и профилактики коронавируса, которые практикуют в ЕС или США.