В Украине уже более 1 300 инфицированных коронавирусом

По состоянию на 22.00 5 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1 308 случаев Covid-19, из них 37 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

К слову, по состоянию на 10.00 5 апреля, в Украине было зарегистрировано 1 251 случай.

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Коронавирусная болезнь выявлена (данные по состоянию на 10.00 5 апреля):

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 19 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 28 случаев;

Запорожская область — 39 случаев;

Ивано-Франковская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 37 случаев;

Киев — 225 случаев;

Киевская область — 82 случая;

Львовская область — 15 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 9 случаев;

Ровенская область — 38 случаев;

Сумская область — 49 случаев;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область — 7 случаев.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.