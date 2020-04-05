В Украине уже более 1 300 инфицированных коронавирусом

По состоянию на 22.00 5 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1 308 случаев Covid-19, из них 37 летальных, 28 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
К слову, по состоянию на 10.00 5 апреля, в Украине было зарегистрировано 1 251 случай.
Читайте: В Минздраве назвали даты пика заболеваемости Covid-19 в Украине
Коронавирусная болезнь выявлена (данные по состоянию на 10.00 5 апреля):
- Винницкая область — 75 случаев;
- Волынская область — 19 случаев;
- Днепропетровская область — 14 случаев;
- Донецкая область — 8 случаев;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 28 случаев;
- Запорожская область — 39 случаев;
- Ивано-Франковская область — 105 случаев;
- Кировоградская область — 37 случаев;
- Киев — 225 случаев;
- Киевская область — 82 случая;
- Львовская область — 15 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 26 случаев;
- Полтавская область — 9 случаев;
- Ровенская область — 38 случаев;
- Сумская область — 49 случаев;
- Тернопольская область — 160 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 10 случаев;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черновицкая область — 220 случаев;
- Черкасская область — 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
- Черниговская область — 7 случаев.
Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.