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Факты / Украина

В Украине уже более 1 300 инфицированных коронавирусом

По состоянию на 22.00 5 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1 308 случаев Covid-19, из них 37 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

К слову, по состоянию на 10.00 5 апреля, в Украине было зарегистрировано 1 251 случай.

Читайте: В Минздраве назвали даты пика заболеваемости Covid-19 в Украине

Коронавирусная болезнь выявлена (данные по состоянию на 10.00 5 апреля):

  • Винницкая область — 75 случаев;
  • Волынская область — 19 случаев;
  • Днепропетровская область — 14 случаев;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 11 случаев;
  • Закарпатская область — 28 случаев;
  • Запорожская область — 39 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 105 случаев;
  • Кировоградская область — 37 случаев;
  • Киев — 225 случаев;
  • Киевская область — 82 случая;
  • Львовская область — 15 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 26 случаев;
  • Полтавская область — 9 случаев;
  • Ровенская область — 38 случаев;
  • Сумская область — 49 случаев;
  • Тернопольская область — 160 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 10 случаев;
  • Хмельницкая область — 10 случаев;
  • Черновицкая область — 220 случаев;
  • Черкасская область — 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
  • Черниговская область — 7 случаев.

Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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