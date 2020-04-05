В Украине есть область, где нет случаев заболевания на Covid-19 — Минздрав

В Николаевской области нет ни одного случая заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Подозрения на коронавирус зафиксированы в каждой из областей. В то же время Николаевская — единственная область, где не зарегистрировано ни одного случая болезни, — говорит Ляшко.

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Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко 3 апреля заявил о 11 людей, которые могут быть инфицированными коронавирусом.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 10.00 5 апреля в Украине зафиксировано 1 251 случай заболеваний Covid-19.