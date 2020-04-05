В Ужгороде коронавирусом инфицирована семья священника 1992 года рождения, сообщили в горсовете.

Его отец сейчас находится в тяжелом состоянии в областной инфекционной больнице. Туда же госпитализирован и сам священник.

Его жена имеет легкую форму заболевания, поэтому лечится дома. Заболел также 6-месячный ребенок, который находящийся дома с матерью. Ему тест будут делать завтра.

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Последний раз священник проводил службу в церкви 8 марта. Городская власть установила круг лиц, с которыми общались инфицированные.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 5 апреля в Украине зафиксировали 1 251 случай заболевания коронавирусом.