PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Ужгороде коронавирусом инфицирована семья священника

В Ужгороде коронавирусом инфицирована семья священника 1992 года рождения, сообщили в горсовете.

Его отец сейчас находится в тяжелом состоянии в областной инфекционной больнице. Туда же госпитализирован и сам священник.

Его жена имеет легкую форму заболевания, поэтому лечится дома. Заболел также 6-месячный ребенок, который находящийся дома с матерью. Ему тест будут делать завтра.

Читайте: Лавру закрыли на карантин, настоятеля митрополита Павла проверили на коронавирус

Последний раз священник проводил службу в церкви 8 марта. Городская власть установила круг лиц, с которыми общались инфицированные.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 5 апреля в Украине зафиксировали 1 251 случай заболевания коронавирусом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка