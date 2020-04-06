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Факты / Украина

Можно ли дезинфицировать авто “холодным туманом” — объяснение Минздрава

Автомобили можно дезинфицировать с помощью генератора холодного тумана, если в него вливают зарегистрированные в Украине дезинфектанты.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Мы рекомендуем использовать только те средства и методы дезинфекции — как текущей, так и заключительной, — которые зарегистрированы в Украине, — отметил Ляшко.

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В случае, если в холодном тумане используются средства для дезинфекции, которые внесены в реестр дезинфицирующих средств, их можно использовать для дезинфекции автомобилей, помещений, поверхностей и других материалов, чтобы обезвредить вирус, который может быть на поверхности.

Напомним, с 6 апреля в Украине усиливаются карантинные мероприятия. По улице можно передвигаться только вдвоем и в масках.

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