Электронную подпись можно получить во время карантина — Минцифры

Квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно будет получить во время карантина.

Министерство цифровой трансформации уже подготовило изменения в постановление №211, которые позволяют функционирование аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК) во время карантина.

Центры обеспечат работников индивидуальными средствами защиты и будут выдавать подписи в безопасных условиях.

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К слову, чтобы получить КЭП, чаще всего нужно обращаться в аккредитованные центры сертификации ключей лично, поскольку она не может предоставляться без идентификации личности.

С помощью такой подписи граждане могут дистанционно подписывать документы, пользоваться государственными сервисами, подавать отчетность в налоговые и контролирующие органы.

Подробнее о том, как получить электронную цифровую подпись в Украине, ранее писали Факты ICTV.

Источник: Минцифры