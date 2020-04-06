Карантин в Запорожье: транспорт работает, но Хортицу закрыли

В Запорожье закрыт на карантин о. Хортица. Но, вопреки рекомендациям Министерства здравоохранения Украины, в понедельник на маршруты вышли все виды городского общественного транспорта, в том числе автобусы и маршрутки.

По сообщению администрации Национального заповедника Хортица, в связи с усилением карантинных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции, с 6 апреля вводится запрет на пребывание отдыхающих на территории острова.

Также введены ограничения на съезд автотранспорта с основных автодорог, ведущих через о. Хортица. Пребывание на территории острова разрешено лишь для лиц проживающих или работающих на Хортице.

Читайте: В Украине зафиксировали 1 319 случаев коронавируса

При этом, как сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк, с 6 марта в городе продолжат работать автобусы и маршрутки.

— Большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать как и раньше — заявил он.

По его словам, рекомендация Министерства здравоохранения Украины о запрете работы транспорта, кроме трамваев и троллейбусов, вынужденная и наверное правильная, однако тем запорожцам, кто не имеет возможности работать дома дистанционно, нужно как то добираться на работу.

Известно, что в ряде районов Запорожья пассажиров перевозят лишь автобусы и маршрутки.

Усе, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.