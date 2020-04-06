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Факты / Украина

Карантин в Украине предотвратил массовое заражение Covid-19 – Зеленский

Своевременные меры по введению в Украине карантина позволяют контролировать ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней.

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— Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными, — подчеркнул Зеленский.

Ранее Факты ICTV писали, что  в рамках карантина в Украине 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

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