PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Когда в Украине будет пик распространения коронавируса — прогноз Минздрава

Министерство здравоохранения ожидает пик распространения коронавируса в Украине 14-15 апреля.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Мы видим сценарий (как распространялся вирус в других странах. — Ред.) И у нас каждый день есть обновленный прогноз, и когда нам говорят о 14-15 апреля — будет самая большая нагрузка на систему здравоохранения, — сказал Ляшко.

Читайте: Можно ли гулять с ребенком в парке в карантин – ответ Минздрава

Он отметил, что в эти дни ожидается наибольший уровень смертности от коронавируса, поэтому карантинные меры направлены на то, чтобы потенциальные последствия распространения инфекции в Украине растянуть во времени.

Напомним, с 6 апреля в Украине усилились карантинные мероприятия. Что запрещено делать во время карантина и какие документы нужно иметь с собой, выходя из дома, читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка