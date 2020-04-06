Когда в Украине будет пик распространения коронавируса — прогноз Минздрава

Министерство здравоохранения ожидает пик распространения коронавируса в Украине 14-15 апреля.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Мы видим сценарий (как распространялся вирус в других странах. — Ред.) И у нас каждый день есть обновленный прогноз, и когда нам говорят о 14-15 апреля — будет самая большая нагрузка на систему здравоохранения, — сказал Ляшко.

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Он отметил, что в эти дни ожидается наибольший уровень смертности от коронавируса, поэтому карантинные меры направлены на то, чтобы потенциальные последствия распространения инфекции в Украине растянуть во времени.

Напомним, с 6 апреля в Украине усилились карантинные мероприятия. Что запрещено делать во время карантина и какие документы нужно иметь с собой, выходя из дома, читайте в материале Фактов ICTV.