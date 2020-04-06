Контактировали с семьей священника: в Ужгороде 17 медиков могли заразиться Covid-19

В Ужгороде на контроль врачей поставили 17 работников городской больницы, поскольку они контактировали с семьей, членам которой подтвердили коронавирус.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Ужгородского городского совета.

В семье священника Covid-19 подтвердили четырем лицам.

Читайте: В Украине начал действовать строгий карантин. Как люди реагируют на новые ограничения

— Сегодня мобильная бригада отобрала образцы биоматериалов у 17 работников центральной городской клинической больницы: это работники приемного отделения, лаборатории и пульмонологического отделения, контактировавшие с пациентами, больными Covid-19 и их биоматериалами.

Их отправили домой на самоизоляцию, состояние их здоровья будут контролировать семейные врачи, — говорится в сообщении.