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Факты / Украина / Общество

Контактировали с семьей священника: в Ужгороде 17 медиков могли заразиться Covid-19

В Ужгороде на контроль врачей поставили 17 работников городской больницы, поскольку они контактировали с семьей, членам которой подтвердили коронавирус.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Ужгородского городского совета.

В семье священника Covid-19 подтвердили четырем лицам.

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— Сегодня мобильная бригада отобрала образцы биоматериалов у 17 работников центральной городской клинической больницы: это работники приемного отделения, лаборатории и  пульмонологического отделения, контактировавшие с пациентами, больными Covid-19 и их биоматериалами.

Их отправили домой на самоизоляцию, состояние их здоровья будут контролировать семейные врачи, — говорится в сообщении.

Также в горсовете сообщили, что в понедельник, 6 апреля будут проведены анализы шестимесячному ребенку, которыйсейчас находится дома с больной на коронавирус матерью.

Напомним, о случае инфицирования коронавирусом семьи ужгородского священника стало известно в воскресенье, 5 апреля.

Источник: Ужгородська міська рада

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