По состоянию на 6 апреля коронавирус подтвердили у восьми народных депутатов.
Об этом рассказал член фракции Слуга народа Александр Качура.
Коронавирусом заболели:
- Виталий Борт (ОПЗЖ)
- Владимир Ватрас (Слуга народа)
- Руслан Горбенко (Слуга народа) (вылечился)
- Игорь Кисилев (ОПЗЖ)
- Александр Лукашев (ОПЗЖ)
- Сергей Рудик — внефракционный
- Анна Скороход — внефракционный
- Сергей Шахов — (Доверие) (вылечился).
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Качура добавил, что установлены контакты Скороход с нардепами Гео Леросом (Слуга народа), Игорем Васильковским (Слуга народа), Владимиром Вятровичем (ЕС), Ниной Южаниной (ЕС), Александром Санченко (Слуга народа), Ахтемом Чийгозом (ЕС) и Ольгой Саладухой (Слуга народа).
Ранее Факты ICTV писали, что в Ужгороде на контроль врачей поставили 17 работников городской больницы, поскольку они контактировали с семьей, членам которой подтвердили коронавирус.