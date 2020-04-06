По состоянию на 6 апреля коронавирус подтвердили у восьми народных депутатов.

Об этом рассказал член фракции Слуга народа Александр Качура.

Коронавирусом заболели:

Виталий Борт (ОПЗЖ)

Владимир Ватрас (Слуга народа)

Руслан Горбенко (Слуга народа) (вылечился)

Игорь Кисилев (ОПЗЖ)

Александр Лукашев (ОПЗЖ)

Сергей Рудик — внефракционный

Анна Скороход — внефракционный

Сергей Шахов — (Доверие) (вылечился).

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Качура добавил, что установлены контакты Скороход с нардепами Гео Леросом (Слуга народа), Игорем Васильковским (Слуга народа), Владимиром Вятровичем (ЕС), Ниной Южаниной (ЕС), Александром Санченко (Слуга народа), Ахтемом Чийгозом (ЕС) и Ольгой Саладухой (Слуга народа).

Ранее Факты ICTV писали, что в Ужгороде на контроль врачей поставили 17 работников городской больницы, поскольку они контактировали с семьей, членам которой подтвердили коронавирус.