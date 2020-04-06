PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Коронавирус подтвердили у восьми депутатов — Качура

По состоянию на 6 апреля коронавирус подтвердили у восьми народных депутатов.

Об этом рассказал член фракции Слуга народа Александр Качура.

Коронавирусом заболели:

  • Виталий Борт (ОПЗЖ)
  • Владимир Ватрас (Слуга народа)
  • Руслан Горбенко (Слуга народа) (вылечился)
  • Игорь Кисилев (ОПЗЖ)
  • Александр Лукашев (ОПЗЖ)
  • Сергей Рудик — внефракционный
  • Анна Скороход — внефракционный
  • Сергей Шахов — (Доверие) (вылечился).

Читайте: Нардеп Горбенко выздоровел после коронавируса

Качура добавил, что установлены контакты Скороход с нардепами Гео Леросом (Слуга народа), Игорем Васильковским (Слуга народа), Владимиром Вятровичем (ЕС), Ниной Южаниной (ЕС), Александром Санченко (Слуга народа), Ахтемом Чийгозом (ЕС) и Ольгой Саладухой (Слуга народа).

Ранее Факты ICTV писали, что в Ужгороде на контроль врачей поставили 17 работников городской больницы, поскольку они контактировали с семьей, членам которой подтвердили коронавирус.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка