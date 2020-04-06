Коронавирус в Черновцах: в реанимации новорожденный и четверо взрослых

В Черновицкой больнице с диагностированным коронавирусом находится младенец. Это мальчик, который родился от матери с подозрением на Covid-19. Состояние малыша улучшилось, его сняли с кислородной дотации.

В реанимационном отделении Глыбокской центральной районной больницы оказывают помощь четырем пациентам. Коронавирус подтвержден у одного, остальные — с подозрением.

Одного больного госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные трое больных — на кислородной дотации.

В реанимации Сторожинецкой центральной районной больнице есть пациенты с подозрением на Covid-19, они на кислородной дотации. Это трое взрослых и один ребенок. Состояние больных — стабильно тяжелое. Если ребенку поплохеет, его планируют перевести в областную детскую больницу.

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Пациент с подозрением на коронавирус, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, есть в реанимации Кицманской центральной районной больницы. У него пневмония и аритмия.

В областной больнице двое больных с коронавируса находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще одна пациентка с подтвержденным Covid-19 — кислородной дотации. Также на кислородной дотации три человека с подозрением на коронавирус.

В реанимации Черновицкой городской больницы №1 трое пациентов. В двух подтверждено коронавирус, их состояние улучшилось. Если положительная динамика сохранится, больных переведут в отделение. Состояние больного с подозрением на Covid-19 пока тяжелое.

В Хотинской центральной районной больницы одна пациентка в тяжелом состоянии. У нее двусторонняя пневмония, находится на кислородной поддержке.

Напомним, на 09.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.

Источник:Черновицкая ОГА