Коронавирус в Херсоне: какие улицы будут дезинфицировать сегодня

6 апреля в Херсоне начали мыть улицы от коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Херсонский городской совет.

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Будут дезинфицировать такие улицы в районе:

областного кардиодиспансера, детской стоматологической поликлиники (ул. Суворова);

областной инфекционной больницы, тубдиспансера, железнодорожной больницы (ул. Нестерова, Николая Гринько, Фонвизина, 8-й Полевая);

клинической больницы им. О. С Лучанского (ул. Университетская, 28-й Армии, Залаэгерсег, Крымская, Перекопская, шоссе Чорновила);

детской областной клинической больницы (ул. Украинская, Кременчугская, Молодежная, Ладычука);

клинической больницы им. Тропиных (Николаевское шоссе, ул. Уварова, Филатова, Кемерово);

областной клинической больницы, роддома №1 (ул. Красного Креста, Потемкинская, хирурга Воронова, просп. Ушакова, Старообрядческая).

На 10.00 6 апреля в Херсоне нет новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В городе всего пять подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

— Все больные госпитализированы, они не нуждаются в реанимационных мероприятиях с использованием аппарата искусственной вентиляции легких, — говорят чиновники

Как писали Факты ICTV, в одном из районов Херсонской области главный врач местной клиники заболела коронавирусом после того, как побывала на похоронах у медсестры, которая работала в ее клинике.

Источник: Херсонский горсовет