По состоянию на 6 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 273 990 человек. Из них выздоровели 260 247 человек, а 69 444 пациентов умерли.
США на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 337 310 больных, из которых 9 643 умерли.
На втором месте сейчас Испания, где коронавирусом заразились 131 646 человек, умерло – 12 641.
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Италия опустился на третью строчку. Там 128 948 больных, из них 15 877 умерли и 21 815 выздоровели.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Германия – 100 123;
- Франция – 93 780;
- Великобритания – 48 440;
- Швейцария — 21 100;
- Нидерланды – 17 953;
- Австрия – 12 051;
- Норвегия – 5 687;
- Швеция – 6 830;
- Бельгия – 19 691;
- Португалия – 12 278;
- Польша – 4 102.
В Украине по состоянию утро 6 апреля зафиксировали 1 308 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 37 человек и 27 — уже выздоровели.
Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.