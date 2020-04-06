PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара на межбанке продолжает снижаться

6 апреля по состоянию на 13.00 в Украине на межбанковском валютном рынке котировки составляют 27 грн 27-31 копейка за доллар.

По данным Минфина, это ниже уровня закрытия торгов 3 апреля — 27 грн 42-46 копеек за доллар.

— Дилеры ориентируют клиентов в коридор по доллару на сегодня в пределах 27,20-27,50 гривны, — говорится в сообщении.

Читайте: Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине

Национальный банк Украины на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 грн за доллар. НБУ укрепил курс гривны на 22 копейки по отношению к доллару и на 52 копейки по отношению к евро.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год.

Источник: Минфин

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка