Курс доллара на межбанке продолжает снижаться

6 апреля по состоянию на 13.00 в Украине на межбанковском валютном рынке котировки составляют 27 грн 27-31 копейка за доллар.

По данным Минфина, это ниже уровня закрытия торгов 3 апреля — 27 грн 42-46 копеек за доллар.

— Дилеры ориентируют клиентов в коридор по доллару на сегодня в пределах 27,20-27,50 гривны, — говорится в сообщении.

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Национальный банк Украины на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 грн за доллар. НБУ укрепил курс гривны на 22 копейки по отношению к доллару и на 52 копейки по отношению к евро.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год.