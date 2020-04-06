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Факты / Украина / Общество

Киевская власть не собирается отключать лифты из-за Covid-19 — Кличко

Городская власть Киева не планирует прекращать работу лифтов в жилых домах столицы, чтобы этим остановить распространение коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

— Городская власть не собирается выключать лифты. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании, согласно графику, обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами.

Если лифт в вашем доме не работает — это не значит, что его отключили городские службы. А значит, что есть неисправность и ее устраняют. Заявке по неисправности лифта обращайтесь в контактные центры города 15-51 или 15-57, — отметил Виталий Кличко.

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Напомним, на 09.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.

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