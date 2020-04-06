Ляшко рассказал, почему в Украине уровень тестирования на Covid-19 ниже, чем в Европе

В борьбе с коронавирусом и по распространению эпидемии Европа находится на 10-15 дней впереди Украины.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, комментируя вопрос, почему в Украине проводят так мало тестирований.

— Сейчас мы следим за динамикой и развитием сценариев, которые происходили в Италии, Испании и Франции.

Если проанализировать количество тестирований в Европе, которые проводились в тот период времени, в котором сейчас находится Украина, то получится не слишком большая разница.

— Сейчас мы имеем около 252 тыс. тестов для диагностики, поэтому этот вопрос не является проблемным. Украина готова тестировать, — добавил Ляшко.

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Также Минздрав сейчас работает над тем, как увеличить количество тестирований и проводить их во всех возможных случаях.

Напомним, на 09.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.