Між Намібією та Марокко: Україна робить 134 тести на Covid-19 на 1 млн населення

Украина — на 114 месте по количеству тестов на коронавирус — в нас делают 134 тестов на миллион населения.

Это можно определить на сайте Worldometers.info, где собирают актуальную статистику по Covid-19.

Разработчики добавили новый параметр — количество сделанных тестов на миллион населения страны.

Украина разместилась между Марокко (137) и Намибией (118). Мы делаем 115 тестов на миллион населения.

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Для сравнения — в Италии сделали 11 436 тестов на миллион людей, в США — 5 353.

Напомним, на 09.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.

Источник: Worldometers.info