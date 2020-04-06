Минздрав запускает “горячую линию” для тех, кому отказали в тесте на коронавирус

Министерство здравоохранения запустит телефонную “горячую” линию, куда можно обращаться в случае отказа пройти тестирование на коронавирус.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Сегодня-завтра будет обнародован новый алгоритм, как можно сообщить о случаях отказа от тестирования на коронавирус врачом или работником учреждения здравоохранения. Это будет отдельная телефонная горячая линия в Минздраве, — отметил Ляшко.

Читайте: Между Намибией и Марокко: Украина делает 134 теста на Covid-19 на 1 млн населения

Каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке.

Как писали Факты ICTV, в борьбе с коронавирусом и по распространению эпидемии Европа находится на 10-15 дней впереди Украины.

Источник: МОЗ