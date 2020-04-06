Минздрав запускает “горячую линию” для тех, кому отказали в тесте на коронавирус

Министерство здравоохранения запустит телефонную “горячую” линию, куда можно обращаться в случае отказа пройти тестирование на коронавирус.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
— Сегодня-завтра будет обнародован новый алгоритм, как можно сообщить о случаях отказа от тестирования на коронавирус врачом или работником учреждения здравоохранения. Это будет отдельная телефонная горячая линия в Минздраве, — отметил Ляшко.
Читайте: Между Намибией и Марокко: Украина делает 134 теста на Covid-19 на 1 млн населения
Каждый случай отказа от тестирования будет разобран в индивидуальном порядке.
Как писали Факты ICTV, в борьбе с коронавирусом и по распространению эпидемии Европа находится на 10-15 дней впереди Украины.
Источник: МОЗ