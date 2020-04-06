В Донецкой области зафиксировали первый летальный случай от коронавируса.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

— В Донецкой области — первый летальный случай от коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие Covid-19 было подтверждено лабораторно.

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В настоящее время проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.

Ранее первую смерть от коронавируса зафиксировали на Закарпатье. Последние несколько дней женщина была на аппарате искусственной вентиляции легких.