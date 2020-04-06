На Киевщине коронавирусом заболели шесть детей

За последние сутки Covid-19 подтвердился еще у трех жителей Киевской области. По состоянию на утро 6 апреля в области 91 человек инфицирован коронавирусом, в том числе шестеро детей.

Кроме того, умерли пять человек и четверо выздоровели.

По данным Киевского областного лабораторного центра Минздрава, в учреждениях здравоохранения, где есть боксированные инфекционные отделения, находятся 32 жителя Киевской области с Covid-19, еще 59 – на амбулаторном лечении (самоизоляция).

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А в Киеве по состоянию на утро 6 апреля зафиксировали 267 больных коронавирусом, среди них есть 8-летний мальчик.

Напомним, в Украине подтверждены 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.