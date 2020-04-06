На Закарпатье у врача обнаружили Covid-19 – его мать умерла ночью от коронавируса

У заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больнице обнаружили коронавирус Covid-19.

Об этом сообщил главный врач Иршавской райбольницы Сергей Караслай

Мужчина является сыном 71-летней женщины, которая ночью, 6 апреля, умерла от коронавируса.

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Сейчас у всех врачей, которые с ним контактировали будут взяты образцы для ПЦР-тестирования, а весь персонал поликлинического отделения протестуют экспресс-тестами.

Со времени их первого контакта с больным прошло восемь дней.

Напомним, 6 апреля в Иршаве умерла 71-летняя женщина. Она стала первой жертвой коронавируса на Закарпатье.

Последние несколько дней она была на аппарате искусственной вентиляции легких. Женщину не могли перевезти в областную инфекционную больницу в Ужгород, поскольку она была нетранспортабельной.