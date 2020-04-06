Курс валют НБУ на 6 апреля 2020 в Украине

Национальный банк Украины на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 грн за доллар. НБУ укрепил курс гривны на 22 копейки по отношению к доллару и на 52 копейки по отношению к евро.
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Курс валют в Украине от НБУ на 06.04:
1 доллар США – 27,37 грн;
1 евро – 29,56 грн.
Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год. По его прогнозам, среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.
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