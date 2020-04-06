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Факты / Украина / Общество

Не смогли перевезти в областную больницу: на Закарпатье женщина умерла от Covid-19

На Закарпатье есть первая смерть от Covid-19. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

Последние несколько дней она была на аппарате искусственной вентиляции легких. Эту информацию подтвердил главный врач Иршавской районной больницы Сергей Караслай.

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Женщина, которая умерла, является мамой заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы. Ее не могли перевезти в областную инфекционную больницу в Ужгород. Она была не транспортабельны.

Напомним, с 6 апреля в Украине ввели усиленный карантин. Так, с понедельника нельзя находиться в общественных местах без масок или респираторов, посещать спортивные и детские площадки, самовольно прекращать обсервацию.

В случае выхода на улицу необходимо брать с собой документы, удостоверяющие личность.

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