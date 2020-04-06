PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Очки и респиратор FFP2. Ляшко сообщил правила захоронения умерших от Covid-19

Люди, которые контактируют с телом умершего после коронавирусной болезни, должны иметь ряд средств индивидуальной защиты.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— В случае значительного выделения физиологических жидкостей из тела умершего человека, он должен быть вложен в герметичный мешок. После этого кладется в гроб, — сказал Ляшко.

Читайте: Как хоронить умерших от Covid-19 — инструкция Минздрава

Все, кто контактирует с телом умершего человека, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты.

— Прежде всего это водонепроницаемые изоляционные халаты, перчатки, если есть возможность образования брызг и аэрозоля.

Каждый, кто контактирует с телом, должен иметь защитный щиток или очки и средства защиты органов дыхания. Это респираторы с классом защиты не ниже FFP2, — сказал Ляшко.

Напомним, на 09.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка