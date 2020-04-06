Очки и респиратор FFP2. Ляшко сообщил правила захоронения умерших от Covid-19

Люди, которые контактируют с телом умершего после коронавирусной болезни, должны иметь ряд средств индивидуальной защиты.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— В случае значительного выделения физиологических жидкостей из тела умершего человека, он должен быть вложен в герметичный мешок. После этого кладется в гроб, — сказал Ляшко.

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Все, кто контактирует с телом умершего человека, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты.

— Прежде всего это водонепроницаемые изоляционные халаты, перчатки, если есть возможность образования брызг и аэрозоля. Каждый, кто контактирует с телом, должен иметь защитный щиток или очки и средства защиты органов дыхания. Это респираторы с классом защиты не ниже FFP2, — сказал Ляшко.

Напомним, на 09.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.