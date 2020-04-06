Погода в Украине на сегодня, 6 апреля 2020

Средняя температура воздуха 6 апреля в зависимости от регионов поднимется приблизительно на 5 градусов.

На западе будет +13…+17 градусов, на юге – +12…+15 градусов. Несколько прохладнее будет в центральных областях – +11… +14, а на востоке сравнительно “холодно” – +10…+13 градусов.

Вполне вероятно, ночи на 6 и 7 апреля будут последними по-настоящему холодными этой весной.

Пока температура воздуха ночью будет колебаться от -3…+1 на западе до +1…+5 на юге.

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Впрочем, уже с 8 апреля температура воздуха ночью не будет опускаться ниже как +3…+7 градусов.

В Киеве 6 апреля будет солнечно с незначительной облачностью, а температура воздуха будет сохраняться на уровне +12…+14 градусов.