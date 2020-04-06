Польша ожидает пика эпидемии коронавируса в мае-июне

Польша ожидает пика эпидемии коронавируса Covid-19 в мае-июне.
Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.
— Ситуация, особенно в Западной Европе, вызывает очень много беспокойства. Мы видим, как растет количество больных в Западной Европе. Мы видим, что эти приросты очень быстрые, — сказал он.
По его словам, Польша находится сейчас в начале борьбы с коронавирусом и на этом этапе необходимо соблюдать дисциплину и выполнять множество правил.
Читайте: Почти 200 тыс. грн за нарушение карантина: как Польша борется с Covid-19
Польша и Украина практически одновременно зафиксировали первые случаи инфицирования Covid-19 и борьбу стран с эпидемией часто сравнивают.
Премьер добавил, что Польша увеличит ежедневные объемы тестирования на коронавирус. Страна заключила контракт на 800 тыс. тестов.
— 150 тыс. доступны, 150 тыс. — уже в пути, в ближайшие несколько дней они будут в Польше, — сообщил он.
К слову, по состоянию на 6 апреля в Польше зафиксирован 4 201 случай заражения коронавирусом. 98 человек умерли и 162 вылечились.
Источник: RMF24