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Факты / Украина

Польша ожидает пика эпидемии коронавируса в мае-июне

Польша ожидает пика эпидемии коронавируса Covid-19 в мае-июне.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

— Ситуация, особенно в Западной Европе, вызывает очень много беспокойства. Мы видим, как растет количество больных в Западной Европе. Мы видим, что эти приросты очень быстрые, — сказал он.

По его словам, Польша находится сейчас в начале борьбы с коронавирусом и на этом этапе необходимо соблюдать дисциплину и ​​выполнять множество правил.

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Польша и Украина практически одновременно зафиксировали первые случаи инфицирования Covid-19 и борьбу стран с эпидемией часто сравнивают.

Премьер добавил, что Польша увеличит ежедневные объемы тестирования на коронавирус. Страна заключила контракт на 800 тыс. тестов.

— 150 тыс. доступны, 150 тыс. — уже в пути, в ближайшие несколько дней они будут в Польше, — сообщил он.

К слову, по состоянию на 6 апреля в Польше зафиксирован 4 201 случай заражения коронавирусом. 98 человек умерли и 162 вылечились.

Источник: RMF24

Фото: Dreamstime

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