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Факты / Украина

Умер священник, который был первым больным с Covid-19 на Тернопольщине

Утром 6 апреля умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным Covid-19 на Тернопольщине. Ему было 56 лет.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Приношу свои соболезнования родным и близким Олега Винницкого. Он ни в чем не был виноват. Он не знал, что он заражен такой опасной болезнью, как коронавирус.

Но его пример показывает, что священнослужители есть в группе наибольшего риска заражения вирусом, вместе с медиками, полицейскими, пограничниками, кассирами супермаркетов и аптек.

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По словам чиновника, отец Олег, не зная что он инфицирован, проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими.

В общем до установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми.

Напомним, на 09.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.

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