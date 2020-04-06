С 6 апреля 2020 года Кабмин усиливает карантин и обязывает граждан носить с собой во время пребывания на улице документы для подтверждения личности.

Украинцам нельзя выходить на улицу без паспорта или, например, водительского удостоверения. И это должен быть оригинал.

— Нельзя носить с собой электронные документы, только оригинал, — объясняет адвокат, старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

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В электронном виде украинцы могут носить водительские права, но только те, которые были сохранены в приложении Дія.

— Правительство ввело государство в смартфоне. И там есть приложение Дія. И в этом приложении есть водительское удостоверение. Это будет подтверждением установления личности. Если там нет водительского удостоверения, то нет, — добавляет эксперт.

В то же время фотографии, сканы документов нельзя использовать. Это не является подтверждением личности.

Напомним, Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.