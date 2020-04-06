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Факты / Украина

Радуются, волнуются, но не стыдятся: какие эмоции украинцы переживают на карантине

Во время карантина из-за коронавируса украинцы чаще других эмоций испытывают радость, заинтересованность и волнение.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг.

Оказалось, что опрошенные во время карантина чаще всего испытывают радость и заинтересованность либо волнение. Менее выражены — удивление, гнев, печаль и страх. Еще менее выражены — отвращение, чувство вины, стыд и безразличие.

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Представители младшей возрастной группы (18-29 лет) чаще других испытывают радость и равнодушие. Молодежь (30-39 лет) — гнев. Опрошенные среднего возраста чаще испытывают удивление. Старшие респонденты реже других испытывают безразличие неприязнь, и удивление.

В ходе исследования выяснилось, что женщины чаще мужчин испытывают радость, удивление, интерес и волнение, чувство вины и печаль. Мужчины — равнодушие, неприязнь и гнев.

Опрос проводился 1-2 апреля 2020 года. Выборочная совокупность: 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки телефонных номеров.

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Фото: Dreamstime

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