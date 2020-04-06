Саморазвитие, алкоголь и секс – чем украинцы занимаются на карантине (ОПРОС)

Украинцы во время карантина из-за пандемии коронавируса предпочитают заниматься саморазвитием, смотреть фильмы и употреблять алкоголь.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг.

К слову, граждане стали чаще следить за новостями. Около четверти респондентов отметили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивание музыки. Каждый пятый стал чаще заниматься своим хобби или спортом, читать книги.

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В гендерном разрезе наблюдаются определенные различия в моделях поведения на карантине. Следят за новостями и готовят пищу несколько чаще женщины. Мужчины чаще стали заниматься спортом, больше времени, чем обычно, тратят на сон, алкоголь и секс. Особенно те мужчины, которые сейчас на карантине и не ходят на работу.

По данным опроса, ответы респондентов разделили на пять разных моделей поведения на карантине.

Первая группа больше времени старается посвятить саморазвитию (спорт, хобби, чтение, обучение). Представители второй группы чаще начали отдыхать (смотреть фильмы, сериалы, есть, спать, слушать музыку). Отдельная группа на карантине (ее назвали гедонисты) больше времени тратит на покупки вещей и еды онлайн, употребление алкоголя и секс. Представители двух других групп посвящают больше времени общению или домашним делам.

Опрос проводился 1-2 апреля 2020 года. Выборочная совокупность: 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки телефонных номеров.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что во время карантина из-за коронавируса украинцы чаще других эмоций испытывают радость, заинтересованность и волнение.