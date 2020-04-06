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Факты / Украина

В Кировоградской области 13 медиков заразились коронавирусом

В Кировоградской области коронавирусом заболели 13 медиков. Среди них есть врачи, медсестры и санитарки.

Большинство больных работали в областном клиническом госпитале ветеранов войны.

Медики заразились, когда контактировали с больными пневмонией. Тогда у них еще не был установлен диагноз коронавирус.

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Сейчас медицинские работники находятся на самоизоляции. Поскольку большинство зараженных — это работники областного госпиталя ветеранов, то его перевели на особый режим работы.

Всего в области официально зарегистрирован 41 случай заболевания Covid-19, один из которых летальный. У 15 пациентов состояние средней тяжести, у 19 — легкое течение болезни, еще шестеро — в тяжелом состоянии.

К слову, в Ужгороде 17 медиков могли заразиться Covid-19. Они контактировали с семьей, членам которой подтвердили коронавирус.

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