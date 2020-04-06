По состоянию на утро 6 апреля в Киеве зафиксировали 267 больных коронавирусом.
Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга.
— За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, — мэр Киева.
Больными оказались 5 женщин от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет, в том числе 2 медика. Также заболел 8-летний мальчик.
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9 пациентов лечатся в стационаре, а 13 – находятся на домашнем лечении.
Напомним, на 09.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1 319 случаев коронавируса, из которых 38 — летальные, а 28 пациентов выздоровели.