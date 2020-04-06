В Киеве от коронавируса умер сотрудник Укроборонпрома

6 апреля в киевской больнице от коронавируса умер сотрудник Государственного концерна Укроборонпром.

Об этом сообщил заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

72-летний мужчина стал первой жертвой Covid-19 среди работников оборонных предприятий Украины.

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— В одной из столичных больниц скончался работник одного из наших киевских предприятий, который заболел Covid-19 и находился последние дни в тяжелом состоянии. Мужчине было 72 года. Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь. Это единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях Укроборонпром, — написал Найем.

По словам Мустафа Найема, четверть работников Укроборонпрома (почти 17 тыс. человек) по возрасту находятся в зоне повышенного риска. Треть из них все еще продолжает ходить на работу, поддерживая инфраструктуру оборонных предприятий.

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