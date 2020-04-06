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Факты / Украина

В Киево-Печерской лавре обнаружили 4 больных коронавирусом

В Киево-Печерской лавре подтвердили четыре случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Четыре случая заболевания — в Киево-Печерской Лавре, — сказал городской голова.

Напомним, в Киево-Печерской лавре 4 апреля провели тестирование инфицирования коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла.

Также в Лавре из-за распространения коронавируса в Украине усиленно карантин. До 24 апреля богослужения будут проходить в закрытом режиме без участия прихожан и паломников.

Во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами.

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