В Киево-Печерской лавре обнаружили 4 больных коронавирусом

В Киево-Печерской лавре подтвердили четыре случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Четыре случая заболевания — в Киево-Печерской Лавре, — сказал городской голова.

Напомним, в Киево-Печерской лавре 4 апреля провели тестирование инфицирования коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла.

Также в Лавре из-за распространения коронавируса в Украине усиленно карантин. До 24 апреля богослужения будут проходить в закрытом режиме без участия прихожан и паломников.

Во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами.