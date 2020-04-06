Украинское предприятие запустило в серийное производство дезинфицирующую рамку от Covid-19

Предприятие А3 Тех — Украина разработало и запустило в серийное производство рамку, с помощью которой будет осуществляется дезинфекция одежды путем распыления дезинфекционной смеси.

По словам основателя и владельца компании Марата Минца, главное назначение рамок — обезопасить украинских врачей от возможного заболевания после контакта с больными пациентами.

— Имея значительный опыт в области современных агротехнологий, наша компания использовала для производства рамки одну из новейших разработок распыления смесей в виде тумана, — объясняет разработчик.

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Как отмечает разработчик, компания хотела внести свой вклад в защиту медиков.

— Мы очень хотели внести свой вклад и присоединиться к общему делу защиты украинских медиков, хотя саму рамку, можно применять не только в больницах: с ее помощью можно проводить дезинфекцию в торговых центрах, продовольственных магазинах, на проходных заводов и фабрик, даже для обработки автомобилей , — отмечает Минц.

Первую дезинфицирующею рамку компания А3 Тех — Украина уже поставила в Шепетовской районной больнице, а также обратилась в Кабинет министров и Министерство здравоохранения Украины с предложением по налаживанию серийного производства рамок для украинских больниц.

Мощность и готовность предприятия позволяют обеспечить производство необходимого количества оборудования в кратчайшие сроки.

Напомним, по состоянию на 10.00 6 апреля в Украине зафиксировали 1 319 случаев коронавируса.