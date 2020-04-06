В Украине будут работать аэромедицинские бригады — Минздрав

В Украине готовы начать работу бригады аэромедицинской эвакуации.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В эти бригады войдут восемь судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять — Нацгвардии).

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В Минздраве отметили, что бригады смогут в сложных случаях госпитализировать больных в больницы и провести реанимационные мероприятия на территории Украины.

К слову, по состоянию на 9.00 6 апреля в Украине 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.