PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине будут работать аэромедицинские бригады — Минздрав

В Украине готовы начать работу бригады аэромедицинской эвакуации.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В эти бригады войдут восемь судов (три из них принадлежат Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и пять — Нацгвардии).

Читайте: В Украине начал действовать строгий карантин. Как люди реагируют на новые ограничения

В Минздраве отметили, что бригады смогут в сложных случаях госпитализировать больных в больницы и провести реанимационные мероприятия на территории Украины.

К слову, по состоянию на 9.00 6 апреля в Украине 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка