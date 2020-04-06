В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 75 случаев;
- Волынская область — 24 случая;
- Днепропетровская область — 14 случаев;
- Донецкая область — 9 случаев;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 35 случаев;
- Запорожская область — 41 случай;
- Ивано-Франковская область — 116 случаев;
- Кировоградская область — 41 случай;
- м. Киев — 234 случая;
- Киевская область — 91 случай;
- Львовская область — 27 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 27 случаев;
- Полтавская область — 11 случаев;
- Ровенская область — 39 случаев;
- Сумская область — 51 случай;
- Тернопольская область — 160 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 10 случаев;
- Хмельницкая область — 10 случаев;
- Черновицкая область — 220 случаев;
- Черкасская область — 62 случая;
- Черниговская область — 7 случаев.
Напомним, с 6 апреля в Украине ввели усиленный карантин. Так, с понедельника нельзя находиться в общественных местах без масок или респираторов, посещать спортивные и детские площадки, самовольно прекращать обсервацию.
В случае выхода на улицу необходимо брать с собой документы, удостоверяющие личность.