В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине 1 319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 24 случая;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 9 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 35 случаев;

Запорожская область — 41 случай;

Ивано-Франковская область — 116 случаев;

Кировоградская область — 41 случай;

м. Киев — 234 случая;

Киевская область — 91 случай;

Львовская область — 27 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 27 случаев;

Полтавская область — 11 случаев;

Ровенская область — 39 случаев;

Сумская область — 51 случай;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 62 случая;

Черниговская область — 7 случаев.

Напомним, с 6 апреля в Украине ввели усиленный карантин. Так, с понедельника нельзя находиться в общественных местах без масок или респираторов, посещать спортивные и детские площадки, самовольно прекращать обсервацию.

В случае выхода на улицу необходимо брать с собой документы, удостоверяющие личность.