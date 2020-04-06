Запрет на посещение заведений соцзащиты: юрист дал разъяснения постановления №255

Новое ограничение Кабмина о запрете на посещение учреждений паллиативной помощи, социальной защиты и тех, которые предоставляют социальные услуги, касается только посторонних людей, не имеющих к этим заведениям никакого отношения.

В постановлении правительство не уточнило, кто именно не может посещать эти заведения: персонал, больные, их родственники или люди с улицы. Но по словам адвоката, главного партнера адвокатского объединения Кравец и партнеры Ростислава Кравца, это уточнение касается именно последних.

— Хотя постановление и выписано крайне непонятно, однако, судя по его смыслу, можно сделать вывод, что врачи, медперсонал и больные могут посещать эти заведения. На мой взгляд, так как их деятельность не приостановлена, то посещать эти учреждения могут люди с целью получения помощи, а также персонал для выполнения этими учреждениями возложенных на них обязанностей, — объясняет Ростислав Кравец.

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Посторонним людям эксперт не советует посещать эти учреждения, поскольку это будет считаться нарушением правил карантина.

Напомним, с 6 апреля 2020 года Кабмин усилил карантин и ввел новые ограничения.